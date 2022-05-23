بالصور:اجرام ميسان تضبط اسلحة واعتدة مختلفة داخل منزل احد المطلوبين ضمن مركز المحافظة

2022/05/23 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،

اليوم الاثنين ، عن ضبط اسلحة واعتدة

مختلفة في منزل احد المطلوبين للقضاء .

وذكرت المديرية في بيان :- بعد ورود

معلومات دقيقة من جهاز المخابرات

العراقي في ميسان ، على

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