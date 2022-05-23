لحظة أختفاء العراق

2022/05/23 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

كتبت من سنين: إن العراق مهدد

بالجفاف، وحتى وقت قريب، وكلما واجهني

صديق كاتب في منطقة الكرادة ذكرني ساخرا

من سوء وإنحدار رأيي، وأشار الى كمية

المياه الوافدة بكثرة الى العراق،

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