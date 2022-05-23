انحسار نسبي للعاصفة الترابية في محافظة الديوانية (صور)

2022/05/23 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اكد مراسل (بغداد اليوم) انحسار العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظة، اليوم الاثنين، وادت الى تعطيل الدوام الرسمي بالمؤسسات الرسمية.

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