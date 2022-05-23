2022/05/23 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المتنبئ الجوي صادق عطية، أن العواصف الترابية ستتراجع شدتها يوم غد الثلاثاء.وقال عطية في توضيح اطلعت عليه ايرث نيوز، اليوم الاثنين، إن “الاجواء غير مستقرة، والغبار يتواجد في اغلب المدن ما بين خفيف وكثيف لغاية صباح يوم الثلاثاء، وخلال نهار الثلاثاء تتحسن الاجواء وتستقر الكتلة الغبارية”.وأضاف أن “العاصمة بغداد ستشهد […]

ظهرت المقالة متنبئ جوي يستعرض تداعيات العاصفة الترابية الحالية..



ماذا عن بغداد والبصرة؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يستعرض تداعيات العاصفة الترابية الحالية.. ماذا عن بغداد والبصرة؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يستعرض تداعيات العاصفة الترابية الحالية.. ماذا عن بغداد والبصرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).