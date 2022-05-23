الخارجية الفلسطينية لـ

2022/05/23 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية، أحمد الديك، في تصريحات مع قناة "الحرة" أن السلطة الفلسطينية رفعت ملف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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