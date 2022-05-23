الكاظمي يؤكد أهمية توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية بالعراق

2022/05/23 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل وفداً من البرلمان الأوروبي …..استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع السيدة ناتالي لويزو.ورحّب سيادته بالوفد، مؤكداً إيلاء العراق أهمية كبيرة للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، وسعيه الحثيث إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الاتحاد […]

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