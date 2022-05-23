زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات قصوى على موسكو

2022/05/23 | 16:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، بضرورة فرض المزيد من الضغوط الإقتصادية والعقوبات على روسيا.

وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها عبر الفيديو، أمام المتندى الاقتصادي العالمي في دافوس إن “العالم يواجه نقطة تحوّل، وعليه تشديد العقوبات على موسكو، لتحذير الدول الأخرى التي تفكر في استخدام القوة الغاشمة”، وفق تعبيره.

وأضاف أن “التاريخ يمر بنقطة تحوّل، فهذه هي اللحظة التي يتقرر فيها ما إذا كانت القوة ستحكم العالم”.

وأوضح بالقول “أعتقد أنه ليس هناك حتى الآن عقوبات من هذا النوع على روسيا، لكن يجب أن تفرض”، داعيا الى “فرض حظر نفطي عليها، ومزيد من العقوبات على جميع مصارفها، ووقف أي تبادل تجاري معها”.

وناشد زيلينسكي العالم لدعم بلاده بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات قصوى على موسكو.

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