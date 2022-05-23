2022/05/23 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عبرت وزارة التخطيط عن املها باطلاق مشروع الطريق الحولي الحلقي حول بغداد خلال موازنة 2022، مؤكدًا ان التصاميم والخرائط والدراسات الخاصة ادرجت ضمن موازنة العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي،إن” مشروع الطريق الحولي الحلقي واحد من أهم المشاريع في بغداد، تم إدراج التصاميم والخرائط والدراسات الخاصة بالمشروع ضمن موازنة العام الماضي لحساب مديرية الطرق والجسور في وزارة الاعمار والإسكان، ونامل ادراج المشروع ضمن موازنة 2022 “.

وأضاف، أن “مشروع الطريق الحولي طول 96 كيلو متراً، ويحيط بغداد من كل جوانبها ويضيف قيمة تنموية في غاية الأهمية من حيث فك الاختناقات المرورية داخل العاصمة، ويحقق تنمية داخل المدن التي يمر بها وهي مناطق بحاجة الى هذه المشاريع”.

وأشار إلى أن “الموازنة الاستثمارية للعام الماضي ولأول مرة تسجل نسبة انجاز 95%، وهذه لم تتحقق في كل السنوات السابقة، وهذا نتاج جهود حكومية كبيرة قادتها وزارة التخطيط، من خلال تقديم التسهيلات والدعم الى الوزارات والمحافظات لانجاز المشاريع، لذلك ارتفعت نسبة التنفيذ بشكل واضح”.

وأكد أن “وزارة التخطيط انتهت مؤخرا من انجاز مشروع نظام تصنيف المقاولين، حيث بموجب هذا النظام لا يحتاج المقاول الى مراجعة الوزارة للحصول على الهوية او انجاز معاملته، بل سيقوم بإدخال البيانات الخاصة بالمعاملة، ويحصل على النتائج عبر المنصة الالكترونية”.

وأوضح، أنه “بعد 2014 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 347 الذي قضى بإيقاف المشاريع لعدم وجود التخصيصات المالية، بسبب انخفاض الإيرادات والحرب ضد الإرهاب، حيث توقفت العديد من المشاريع وهذه ترتت عليها مستحقات للمقاولين”.

ولفت إلى أن “العام الماضي تم صرف 600 مليار من مستحقات المقاولين من اصل المبلغ تريليون 789 ملياراً، وما تبقى تريليون 191 ملياراً ضمنت ضمن موازنة 2022”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعول على موازنة 2022 لتدشين مشروع الطريق الحلقي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعول على موازنة 2022 لتدشين مشروع الطريق الحلقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).