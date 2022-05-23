2022/05/23 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأحد، في اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، على الالتزام مع الشركاء بتقديم أسلحة نوعية لأوكرانيا، معتبرا أن العدوان الروسي يشكل تهديدا للأمن الأوروبي والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوستن: أوكرانيا تأخذ زمام المبادرة في معارك الشرق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوستن: أوكرانيا تأخذ زمام المبادرة في معارك الشرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).