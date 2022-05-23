2022/05/23 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية البلاغ الذي تقدمت به الفنانة شيرين عبد الوهاب صباحاً ضد طليقها، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المطرب حسام حبيب، الاثنين.وأعلنت الشرطة بدء التحقيق مع المتهم بعد بلاغ أكدت فيه شيرين أن حبيب وصل إلى منزلها الواقع بمنطقة الشيخ زايد جنوب مصر صباحا دون موعد سابق، واعتدى عليها وعلى بناتها بالسب والشتم.كما […]

ظهرت المقالة القبض على المطرب حسام حبيب بعد ملاحقته لطليقته شيرين وابنتيها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على المطرب حسام حبيب بعد ملاحقته لطليقته شيرين وابنتيها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على المطرب حسام حبيب بعد ملاحقته لطليقته شيرين وابنتيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).