متنبئ جوي يحدد موعد انحسار شدة العواصف الترابية

2022/05/23 | 16:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشهد العاصمة بغداد تحسناً في الاجواء قليلا خلال الليل.

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