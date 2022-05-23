2022/05/23 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن سمعت عن مشروب "الماكغولي"؟ يعد هذا المشروب مزيجًا من الأرز المطهو على البخار، والخميرة، والماء، حيث يُترك ليتخمر لبضعة أسابيع في إناء من الفخار..كيف طعمه وما سر شهرته؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يعود عمره إلى ألف عام.. ما سبب شهرة هذا المشروب الغامض في كوريا الجنوبية؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يعود عمره إلى ألف عام.. ما سبب شهرة هذا المشروب الغامض في كوريا الجنوبية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).