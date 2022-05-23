خفر السواحل اليوناني يمنع أكبر عملية هجرة هذا العام

2022/05/23 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الاثنين، أنه منع حوالي 600 مهاجر من عبور بحر إيجه ودخول اليونان من تركيا المجاورة، في أكبر محاولة هجرة هذا العام.وقال أحد المتحدثين باسم خفر السواحل إن “خمسة زوارق وأربعة مراكب غادرت متزامنة الساحل التركي صباح اليوم، وكانت متواجدة في المياه التركية بالقرب من جزيرتي خيوس وساموس […]

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