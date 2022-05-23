2022/05/23 | 16:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cUpc0o8PSP4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نيجيرفان بارزاني يصارح الاتحاد الوطني بأرضية لحل الانسداد: لا مشكلة الا ولها حل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نيجيرفان بارزاني يصارح الاتحاد الوطني بأرضية لحل الانسداد: لا مشكلة الا ولها حل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).