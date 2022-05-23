بالصور..الحشد الشعبي يستولي على اسلحة متنوعة لداعش غرب الانبار

2022/05/23 | 16:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الاثنين، باستيلاء قوة من الحشد الشعبي على أسلحة لعناصر داعش غرب الانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “قوة من اللواء الثالث في الحشد الشعبي نفذت عملية امنية استباقية استهدفت موقع ارتكاز لبقايا داعش الاجرامي في المناطق المحصورة بين قضاء حديثة والحضر بمحافظة نينوى من الجهة الغربية للمحافظة”.وأضاف، […]

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