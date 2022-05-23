العراق يحول 10% من فائضه المالي لارتفاع النفط الى سندات اميركية

2022/05/23 | 16:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاثنين، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية باكثر من ملياري دولار خلال شهر اذار/ مارس الماضي.

وقالت الخزانة ان “حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر اذار من عام 2022 ارتفعت بمقدار مليارين و117 مليون دولار بنسبة 8.79% لتصل الى 26.203 مليار دولار بعد ان كانت 24.086 مليار دولار في شهر شباط الماضي”.

وبينت ان “هذه السندات ارتفعت ايضا عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17.8 مليار دولار”.

واضافت ان “السندات العراقية منها ضمانات طويلة الامد بمقدار 11,348 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 14,855 مليار دولار”، مشيرة الى ان “هذه السندات تمثل 0.3% من سندات العالم”.

وبحسب تصريح وزارة المالية، فأنه من المؤمل ان يكون فائض مبيعات النفط للعراق خلال النصف الاول من العام سيبلغ 20 مليار دولار، وبذلك يكون العراق قد استغل 10% من الفائض المالي بشراء السندات الاميركية.

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