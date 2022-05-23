أمانة بغداد: خطة إعمارية في 13 قطاعاً بمدينة الصدر.. وقريباً بناء مجمعات حديثة حديثة شرقي القناة

2022/05/23 | 16:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكدت أمانة بغداد، اليوم الإثنين، تطبيق خطة إعمارية في 13 قطاعاً بمدينة الصدر، وفيما كشفت عن قرب المباشرة ببناء مجمّعات حديثة شرقي القناة، أوضحت تفاصيل خطتها لإزالة التجاوزات.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الأمانة، محمد الربيعي، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “من أولويات الأمانة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة إعمار مدينة الصدر وإعادة اكساء الشوارع، وإعمار مناطق شرقي القناة”.

وأضاف، أن “13 قطاعا في المدينة تخضع لتطبيق خطة إعمارية تتضمن عملية تشجير وإكساء وتبديل القوالب الجانبية، إضافة الى إكمال مشروع الزراعة”، لافتاً إلى أن “مدينة الصدر تفتقر للكثير من الوسائل المهمة لراحة المواطن”.

وتابع أنه “سيتم اختيار شركات عملاقة للمباشرة ببناء مجمعات حديثة في شرق القناة تحديداً، بإدارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتقليل عملية التجاوزات على السكن ومنح فرصة جيدة لحصول الفقراء على سكن لائق”.

وبخصوص ملف العواصف الترابية ومواجهتها، أكد الربيعي أن “رئيس الوزراء شدّد على توسيع عمليات التشجير وتم توجيه دائرة المتنزهات في الأمانة ضمن خطة العمل بزراعة أكثر من 3 آلاف شتلة تتمتع بالقدرة على الصمود أمام العواصف الترابية للحد من الغبار”.

وبشأن مشكلة التجاوزات أكد، الربيعي، أنه “تم التركيز على توفير البدائل لإزالة التجاوزات وبشكل طوعي بعيداً عن الأسلوب التعسفي”، مشيرا إلى “وجود تعاون من الأهالي على إزالة التجاوزات في الأسواق باستخدام القوة المرنة بعيداً عن أسلوب الضغط”.

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