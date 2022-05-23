2022/05/23 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الإثنين، وفداً من

البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة

الأمن والدفاع ناتالي لويزو.

واكد الكاظمي، إيلاء العراق أهمية

كبيرة للعلاقة مع دول الاتحاد

الأوروبي،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد أهمية توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد أهمية توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).