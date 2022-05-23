أوكرانيا تؤكد:

2022/05/23 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستبعدت أوكرانيا وقف إطلاق النار أو

تقديم أي تنازلات إقليمية لموسكو، وذلك

في ظل تصعيد روسيا هجومها في الأجزاء

الشرقية والجنوبية من البلاد وقصف

منطقتي دونباس وميكولاييف بضربات جوية

ونيران مدفعية.





واستب

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