مدرب المنتخب الأولمبي: ودية إيران محطة مهمة قبل بطولة آسيا

2022/05/23 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد مدرب المنتخب الأولمبي ميروسلاف سوكوب، أن ودية إيران المقرر إقامتها يوم غد الثلاثاء محطة مهمة قبل النهائيات الآسيوية.وتحدث سوكوب بداية في مؤتمر صحفي أقيم في بغداد وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن تأثيرِ غياب اللاعبين عن المنتخبِ بداعي الإصابة مثل زيدان إقبال الذي كان وجوده يشكلُ قوةً مضاعفةً للمنتخبِ، مؤكداً ثقته العالية باللاعبين الموجودين لتعويضِ غياب زملائهم.وأضاف، أن "الانضباط والالتزام بالتعليماتِ من أهم شروطِ نجاح أي فريق، لذلك نعملُ على فرضِ الانضباط من أجل تحقيق الهدف الأسمى المُتمثل بالإعداد الفني المميز والانضباط التام ليكونا من ملامح التفوق في الملعبِ والفوز".وعن مباراةِ الغد أمام المنتخب الإيراني، بيّنَ سوكوب: "نسعى إلى الاستفادةِ منها بشكلٍ كبيرٍ والتعرف على أداء اللاعبين وتطبيقهم للواجبات في الجانبين الدفاعي والهجومي، لأنها آخرُ محطة لمنتخبنا قبل خوضِ النهائيات الآسيوية، لاسيما وأنها مع منتخبٍ قوي مثل المنتخبِ الإيراني".وحول حظوظ المنتخبِ في بطولة آسيا، أجابَ، "نمتلكُ مجموعةً جيدةً من اللاعبين، ونتطلعُ إلى تحقيقِ الفوز في جميع المباريات والوصول الى المراحل المتقدمةِ في البطولة، وفي أي مباراةٍ نلعبها فإن تفكيري ينصبُ على الفوز".ومن جهته، قالَ لاعب المنتخب الأولمبي، وكاع رمضان خلال المؤتمر الصحفي ذاته: "نشعرُ بدافعٍ معنوي قوي لتقديمِ أفضل مستوى فني أمام المنتخبِ الإيراني بمساندة جمهورنا الوفي الكريم، والفائدةُ من المباراة ستكون كبيرةً لتشخيصِ السلبيات وتقديم الأفضل في نهائياتِ آسيا التي علينا أن ندخلَ مبارياتها بشخصيّةِ البطل".

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