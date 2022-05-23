حصيلة العرب هذا الموسم حتى الآن (الدوريات الكبرى)

2022/05/23 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق الكثير من نجوم كرة القدم العرب، الانجازات مع فرقهم الاوربية الكبرى.

وحقق الجزائري محرز بطولة البريميرليغ وهداف السيتي فيما كان المصري صلاح أفضل هداف وأفضل صانع أهداف في البريميرليغ، وبطل كأس الاتحاد وكأس الرابطة مع ليفربول!

اما الجزائري اسماعيل بن ناصر بطل الدوري الأيطالي مع ميلان، فيما المغربي أشرف حكيمي بطل الدوري الفرنسي مع باريس!

وحقق المغربي ياسين بونو كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني مع إشبيلية، وحققالمغربي حكيم زياش بطل كأس العالم للأندية مع تشيلسي.

الى ذلم كان المغربي أيمن برقوق بطل الدوري الأوروبي مع فرانكفورت.

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