مطالبات عبر (بغداد اليوم) بدعم القوانين التي تخص قوت المواطنين وتوفير السلة الغذائية

2022/05/23 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

طالب عدد من المواطنون في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بدعم القوانين التي ترتبط بقوت المواطنين وتوفير السلة الغذائية.

والتقت (بغداد اليوم)، بعدد من المواطنين في احياء الجزائر والعشار والجمهورية لاستطلاع اراءهم حول القوانين الداعمة للأمن الغذائي.

وقال المواطنون ان "العوائل العراقية بدأت بعد توزيع السلة الغذائية بالاعتماد عليها وعلى المواد التي توزع فيها مثل الرز والزيت والسكر والمعجون والعدس والبقوليات من مناشئ عالمية رصينة.

واضاف اخرون ان "الازمة العالمية المتعلقة بالغذاء في ظل استمرار الحرب الاوكرانية الروسية تتطلب توفير المواد الغذائية واستمرار توزيعها على المواطن من خلال السلة الغذائية".

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