تأكيد أول إصابة بفيروس جدري القردة في اسكتلندا

2022/05/23 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الصحية في اسكتلندا، اليوم الاثنين، تأكيد أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة النادر في البلاد. وأفادت هيئة الصحة العامة في اسكتلندا بأن “المصاب يتلقى العلاج، مؤكدة أن الجهود جارية لتعقب مخالطيه”، بحسب ما نقلته صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.وقال الدكتور نيك فين، المسؤول بالهيئة -في بيان- “لدينا إجراءات مكافحة عدوى قوية […]

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