عقوبات أخرى و

2022/05/23 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، بروكسل، الأربعاء، لحضور ثلاث قمم هامة للحلفاء تتمحور حول الحرب على أوكرانيا وسط شعور نادر بالوحدة

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