توقف حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي جراء الغبار

2022/05/23 | 17:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم إعادة جدولة مواعيد الرح, صلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.

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