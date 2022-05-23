رأي: بشار جرار يكتب عن

2022/05/23 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤلم ما جرى في الأردن قبل عام، وأكثر إيلاما إصرار أصحاب "الفتنة" على إيقاظها وإذكاء نارها في قلب الحقائق وتقلب روايات مزاعمها حتى استدعى الأمر ما يعرف بالأردن بـ “غضبة هاشمية"،

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