متى يتم البدء بمشروع توحيد اللوحات المرورية في بغداد؟

2022/05/23 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا لافتتاح طرق جديدة في بغداد لتخفيف الزخم المروري، فيما اشارت الى إنجاز إجراءات مشروع توحيد اللوحات.

وقال مدير الإعلام في المديرية محمد عبد الكريم الزيدي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مبالغ الغرامات التي تفرض على المخالفين ليست ثابتة، حيث إن قيمة بعضها منخفضة والأخرى مرتفعة حسب نوع المخالفة"، مبيناً، انه "لا توجد هناك إحصائية بمبالغ الغرامات، وهي أموال سيادية تذهب إلى خزينة الدولة".

ودعا الزيدي المواطنين إلى "الالتزام بالقوانين ومساعدة رجال المرور في تطبيق القانون".

وبشأن غرامة عدم ارتداء حزام الأمان، أكد "عدم وجود اي استثناء من هذه الغرامة، فالجميع خاضع لضوابط ارتداء حزام الأمان"، لافتاً إلى أن "هذه الفقرة تشمل كذلك السيارات القديمة إذ أنها تخضع للمادة رقم 8 لسنة 2019 وللمادة 25 ثالثا، اللتين توجبان تغريم الراكب والسائق ممن لايرتدون حزام الامان".

وبشأن ملف توحيد اللوحات المرورية، أكد الزيدي أن "مشروع اللوحات الموحدة اقترب من نهايته، حيث أكملت جميع الاجراءات الخاصة بالمشروع، وأصبحت وزارة الداخلية ملزمة بانجازه"، مبيناً أن "إقليم كردستان شرع بانجاز المشروع وسبقونا في ذلك، حيث تم أعداد لوحات الإقليم من قبلنا".

واختتم بالقول: إنه "خلال شهر أو شهرين سيتم الشروع بمشروع توحيد اللوحات المرورية في بغداد".

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