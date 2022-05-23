المالكي يبحث مع الامين العام لحزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني الازمة السياسية

2022/05/23 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي بمكتبه اليوم الاثنين، الامين العام لحزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني السيد صلاح الدين بهاء الدين والوفد المرافق له.وذكر مكتب المالكي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “في بداية اللقاء رحب سيادته بالوفد الضيف ، واستعرض الجانبان مستجدات الاوضاع السياسية والامنية ، والازمة السياسية التي […]

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