2022/05/23 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل أكثر من 60 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية بذي قار

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