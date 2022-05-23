2022/05/23 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية تصدر توجيها يخص تعقيب المعاملات

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