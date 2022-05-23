تقاعد الانبار ترد على بيان للدفاع يخص اعتقال مروجي معاملات مزورة

2022/05/23 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

نفت دائرة التقاعد في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، صحة مانشرته وزارة الدفاع حول إلقاء القبض على مروجي معاملات مزوره في الدائرة.





وذكرت الدائرة في بيان، تلقته (بغداد اليوم) انه "فيما يخص خبر نشره موقع وزارة الدفاع العراقية يشير الى قوة من مديرية استخبارات وأمن محافظة الأنبار يلقون القبض على عدد من مروجي المعاملات المزوره وتم ضبطهم داخل المديرية".





واضاف البيان "لذلك تنفي مديرية تقاعد الانبار هذه الأخبار نفياً قاطعاً، حيث لا وجود ولا صحة لها وإن اي عملية أمنية خارج مقر الدائرة هي خارج مسؤولية مديرية تقاعد الأنبار".





وختمت المديرية "تتمنى مديرية التقاعد على الجهة الناشرة التأكد قبل ان يتم تداول هكذا أخبار".

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