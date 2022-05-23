2022/05/23 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يَتعَوْلَم "الزمن الليبرالي" مُكْتَسِحا كلَّ العقبات، ومُذيباً صَلادَة كل المُمَانعات، ونافذا من أيسر الطرق وأخفاها إلى حيث لم يحتسب القائمون على حراسة حصون "الهوية" و"الأصالة" و"التراث" و"الحق في الاختلاف الحضاري"(الاختلاف هنا؛ لتأكيد حق الانغلاق على الذات)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذهنية الوصاية في الزمن الليبرالي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذهنية الوصاية في الزمن الليبرالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).