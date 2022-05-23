2022/05/23 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. محافظ بابل تخاطب التربية بشأن امكانية اشغال درجات التقاطع الوظيفي بالتعاقد مع الخريجين غير المحاضرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/23 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ بابل تخاطب التربية بشأن امكانية اشغال درجات التقاطع الوظيفي بالتعاقد مع الخريجين غير المحاضرين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ بابل تخاطب التربية بشأن امكانية اشغال درجات التقاطع الوظيفي بالتعاقد مع الخريجين غير المحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).