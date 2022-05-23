الدعوة إلى إحياء -الخلافة الإسلامية- بعيون غربية 2 - جدو جبريل

2022/05/23 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدو_جبريل محور : نظرة الغرب للإسلامهل يعتبر نظام الخلافة نظاما ديكتاتوريا ؟عموما، بدافع الكراهية المطلقة للديمقراطية ، يولد كل مشروع شمولي نظامًا ديكتاتوريًا ، يقوده زعيم واحد كامل القوة ، يسود على شعب مؤطر من قبل حزب واحد يحتكر الدولة ويجعلها الأداة المطلقة لهيمنته.



لا يوجد كتاب يصف هذا النوع من النظام بشكل أفضل من الرواية التي نشرها "جورج أورويل" تحت عنوان "1984" (1) في سنة 1949._____ ......





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