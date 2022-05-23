مدرب الاولمبي الايراني: ندرك قوة العراق ونتوقع حضوراً جماهيرياً غفيراً

2022/05/23 | 17:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أقر مدرب المنتخب الأولمبي الإيراني مهدي مهدفيكيا، بقوة المنتخب الاولمبي العراقي، متوقعاً بأن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً.وقال مهديفيكيا، في المؤتمرِ الصحفي الذي أقيمَ اليوم، والمُخصص لمباراةِ منتخبنا الأولمبي ونظيره الإيراني “نشيد بحسنِ الاستقبالِ وكرمِ الضيافة من قبل الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم”.وأضاف “نحن سعداء بالتواجدِ في العراق، ونشكرُ الاتحادَ العراقيّ على […]

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