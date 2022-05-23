2022/05/23 | 17:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاطب محافظ بابل، حسن منديل، وزارة التربية بشأن امكانية اشغال درجات التقاطع الوظيفي بالتعاقد مع الخريجين غير المحاضرين.وذكرت وثيقة حصلت عليها ايرث نيوز، اليوم الاثنين، انه “راجين التفضل بالاطلاع وابداء الراي بخصوص امكانية اشغال الدرجات الوظيفية، البالغ عددها (٣٥٦) من قبل الخرجين غيير المحاضرين”.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



محافظ بابل يخاطب التربية بشأن امكانية اشغال درجات التقاطع الوظيفي بالتعاقد مع الخريجين غير المحاضرين أولاً على ايرث نيوز.

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