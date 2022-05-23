الزراعة تعلن تخصيص مبالغ طارئة لمكافحة التصحّر وتشكّل لجان لزيادة الغطاء النباتي

2022/05/23 | 18:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، تشكيل لجان لزيادة الغطاء النباتي وتخصيص مبالغ طارئة لمكافحة التصحّر وتثبيت الكثبان الرملية في 3 محافظات.



فيما دعت إلى وقفة إقليمية لتنفيذ مشاريع تقلّل من آثار العواصف الترابية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسن الخفاجي، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكّلت لجاناً لزيادة الغطاء النباتي ليس فقط لمنع ظاهرة العواصف الترابية، وإنما لتقليل أثرها وأثر درجات التلوث الأخرى من عوادم السيارات وغير ذلك”.

وأضاف، أن “الوزارة لديها مشروع لمكافحة التصحّر رصدت له مبالغ طارئة ورقعته الجغرافية تقع بين محافظات الديوانية والمثنى وذي قار والمحاذية للطريق الدولي تصل مساحته إلى ما يقارب 400000 دونم و سنباشر بالعمليات الأولية من أجل تثبيت الكثبان الرملية التي تثير رمالاً محلية”.

وأشار إلى أن “العواصف الترابية على المستوى الإقليمي تحتاج إلى وقفة دولية من جميع الأطراف من أجل القيام بمشاريع تكافح التصحّر وتقلّل آثار العواصف الترابية”.

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