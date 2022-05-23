عليها اثار اطلاق نار.. العثور على جثة رجل في منطقة الزعفرانية شرقي العاصمة

2022/05/23 | 18:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة رجل في منطقة الزعفرانية شرقي العاصمة.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة امنية تعثر على جثة رجل يبلغ من العمر مايقارب الـ 30 سنة مربوطة الايدي وعليها اثار اطلاق نار مرمية باحد المبازل المتروكة بالقرب من مرقد العلوية رسل ضمن منطقة الزعفرانية”.

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العثور على جثة رجل في منطقة الزعفرانية شرقي العاصمة أولاً على ايرث نيوز.

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