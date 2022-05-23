العثور على جثة عليها اثار اطلاق نار جنوبي بغداد

2022/05/23 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة رجل مربوطة الايدي وعليها اثار اطلاق نار جنوبي بغدادز

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر مايقارب الـ٣٠ سنة مربوطة الايدي وعليها اثار اطلاق نار مرمية باحد المبازل المتروكة بالقرب من مرقد العلوية رسل ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

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