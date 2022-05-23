تحرك عراقي لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

2022/05/23 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، تشكيل لجان لزيادة الغطاء النباتي وتخصيص مبالغ طارئة لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية في 3 محافظات.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسن الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجاناً لزيادة الغطاء النباتي ليس فقط لمنع ظاهرة العواصف الترابية، وإنما لتقليل أثرها وأثر درجات التلوث الأخرى من عوادم السيارات وغير ذلك".

وأضاف، أن "الوزارة لديها مشروع لمكافحة التصحر رصدت له مبالغ طارئة ورقعته الجغرافية تقع بين محافظات الديوانية والمثنى وذي قار والمحاذية للطريق الدولي تصل مساحته إلى ما يقارب 400000 دونم"، مشيرا الى أنه "سنباشر بالعمليات الأولية من اجل تثبيت الكثبان الرملية التي تثير رمالا محلية".

وأشار إلى أن "العواصف الترابية على المستوى الإقليمي تحتاج إلى وقفة دولية من كل الأطراف من اجل القيام بمشاريع تكافح التصحر وتقلل آثار العواصف الترابية".

وأوضح، أن "السبب الأساسي لتكرار العواصف الترابية هو التغير المناخي الذي تسبب بقلة الأمطار وزيادة نشاط الرياح لتحمل اطناناً من الأتربة، والموضوع غير مرتبط بوجود الصحارى لوحده لأنها موجودة من الأساس بل بعوامل هذا التغير".

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