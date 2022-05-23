2022/05/23 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الاشرف

استئنفت ادارة مطار النجف الدولي، اليوم الاثنين، الرحلات الجوية من والى المطار .

وكانت ادارة المطار اعلنت يوم امس توقف الرحلات الجوية بسبب موجة الغبار التي غطت البلاد، ومنها النجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف الرحلات الجوية بمطار النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف الرحلات الجوية بمطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).