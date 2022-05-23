العراق.. 10 مليارات دينار خسائر

2022/05/23 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اكد الخبير الاقتصادي المحلي يوسف الكروي، الثلاثاء، بان حجم الخسائر بسبب العواصف الترابية تصل الى 10 مليارات دينار في ديالى.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان"خطورة العواصف الترابية التي باتت اكثرة ضراوة في ديالى لم ينحصر ضررها في الجانب الصحي ودفع المئات الى ردهات الطوارى في المستشفيات بل ايقاف نشاط 70% من المهن الحرة بالاضافة الى انحسار التبادل التجاري في المنافذ الحدودية وتاجيل نشاط نقل البضائع بين الاقضية والنواحي ناهيك اغلاق قرابة 50% من المتاجر والمحال او على الاقل تقليص ساعات عملها".

واضاف الكروي، انه "يتوقع ان تكون الخسائر اكثر من 10 مليارات دينار بسبب الزائر الاصفر لساعات ما يكشف خطورة العواصف في البعد الاقتصادي والتي قد تكون قاسية جدا".

وأكد، أن "الوضع سيكون اكثر ماساوية خاصة وان العواصف تؤدي الى خسائر جسيمة في القطاع الزراعي من ناحية خفض الانتاجية وتحول الغبار الى اشبه بمادة حارقة لاغصان وثمار الاشجار وبقية الخضروات الاخرى".

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