سلّة نفط أوبك تسجّل ارتفاعاً بأسعارها ومن ضمنها (البصرة الخفيف)

2022/05/23 | 18:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إرتفعت أسعار سلة نفط خام أوبك، اليوم الإثنين، بأكثر من دولارين لتسجل ما يقارب من 115 دولاراً للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة خبر برس (واخ)، إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجّلت 114.79 دولاراً للبرميل الواحد وإن “السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.75 دولاراً بعد أن سجّل 112.04 دولاراً.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت، اليوم الإثنين، مع شح المعروض وزيادة الطلب على الوقود في أمريكا.

وتتألف سلّة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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