2022/05/23 | 18:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، السبب وراء قراره بالاستمرار مع النادي الفرنسي، بعد أن ارتبط بالرحيل إلى ريال مدريد.أشهر عديدة شهدت ارتباط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن يحسم اللاعب كل شيء وقبل نهاية الموسم حتى، أعلن استمراره مع العملاق الفرنسي حتى 2025.وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن […]

ظهرت المقالة مبابي يوجه رسالة لريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي يوجه رسالة لريال مدريد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبابي يوجه رسالة لريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).