بعد تداول الفيديو.. قرار رسمي بحق سعوديتين بسبب

2022/05/23 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الهيئة العام للإعلام المرئي والمسموع في السعودية غرامة مالية 400 ألف ريال (حوالي 107 آلاف دولار) على مواطنتين بسبب نشرهما فيديو تضمن "إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول " وفق ما أوردته قناة الإخبارية

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