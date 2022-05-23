دراسة: الأحضان تساعد النساء فى التغلب على الإجهاد

2022/05/23 | 18:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت دراسة جديدة أن العناق يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للنساء، ولكن لسوء الحظ، التأثير ليس قويًا عندما يتعلق الأمر بالرجال، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.يقول الخبراء، إن المرأة قد تحتاج إلى مزيد من العناق، فقد حلل الباحثون كيف استجاب 76 شخصًا للتوتر بعد عناق شريك رومانسي في دراسة […]

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