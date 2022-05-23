الحكيم وعلاوي يستعرضان طبيعة المبادرات المطروحة من الجميع لحل الأزمة السياسية

2022/05/23 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارتنا إلى الأردن الشقيق التقينا الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق للاطمئنان على صحته بعد العارض الصحي الذي ألم به مؤخرا كما تمنينا لدولته موفور الصحة والعافية، وتداولنا في الشأن السياسي واستعرضنا طبيعة المبادرات المطروحة من الجميع لحل الأزمة السياسية، وبيّنا أنها كفيلة بحل الأزمة إذا أُخذ بالممكن منها، كما أشرنا إلى مبادرتنا التي […]

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