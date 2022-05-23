مع احتمال انضمامها إلى الناتو.. تعرف إلى قدرات جيش السويد والمقاتلة التي وضعتها ضمن أفضل القوات الجوية

2022/05/23 | 18:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري القوات المسلحة السويدية تدريبات مشتركة مع فنلندا بعد أيام من طلب البلدين الانضمام إلى الناتو، وتم التخطيط لهذه التدريبات قبل عامين، ولكنها اكتسبت أهمية ملحة جديدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

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