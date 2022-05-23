الموانئ العراقية: استمرار عمليات إرساء الناقلات النفطية رغم سوء الأحوال الجوية

2022/05/23 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة الموانئ النفطية، اليوم الإثنين، عن استمرار عمليات إرساء الناقلات رغم سوء الأحوال الجوية.وقال إعلام الشركة في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “عمليات إرساء الناقلات النفطية استمرت بأمان وسلامة رغم سوء الأحوال الجوية، بجهود كوادر الموانئ النفطية وخبراتها الكبيرة”.وأضافت، أن “ذلك جاء بهدف المحافظة على استمرار عمليات تصدير النفط الخام […]

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