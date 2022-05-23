الحكيم يبلغ ملك الاردن دعمه مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة

2022/05/23 | 18:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ رئيس تيار الحكمة الوطني عمار

الحكيم، اليوم الإثنين، الملك الاردني

عبدالله الثاني دعمه لمشروع نفط انبوب

البصرة - العقبة، وفقاً لما اوردته

وكالة الأنباء الاردنية "بترا".

وذكرت أن "الملك عبدالله ال

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